Куда и почему едут украинцы в поисках работы - исследование (инфографика)

Опыт работы за границей есть у каждого пятого украинца.

Такие результаты показал опрос, который проводился hh.ua grc .

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Самые популярные направления:

Страны ближнего зарубежья (Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия),

Страны СНГ (Беларусь, Казахстан),

(Беларусь, Казахстан), Германия,

Великобритания, Испания, ОАЭ и США .

Суммарно на них приходится 57%.

Среди имеющих опыт работы за границей:

41% – работали по долгосрочному контракту,

17% – ездили на сезонные подработки,

14% – участвовали в программах, предоставляющих студентам работу за границей во время каникул,

14% – работали за границей на момент опроса.

Сравнивая эти данные с результатами прошлогоднего исследования, прецеденты работы по контракту и участие в студенческих программах участились, а вот на сезонные подработки выезжать стали реже.

Причины выезда на работу за границу: