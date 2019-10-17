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Куда и почему едут украинцы в поисках работы - исследование (инфографика)

Куда и почему едут украинцы в поисках работы - исследование (инфографика)

Опыт работы за границей есть у каждого пятого украинца.

Такие результаты показал опрос, который проводился hh.ua grc.

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Самые популярные направления:

  • Страны ближнего зарубежья (Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия),
  • Страны СНГ (Беларусь, Казахстан),
  • Германия,
  • Великобритания, Испания, ОАЭ и США.

Суммарно на них приходится 57%.

Среди имеющих опыт работы за границей:

  • 41% – работали по долгосрочному контракту,
  • 17% – ездили на сезонные подработки,
  • 14% – участвовали в программах, предоставляющих студентам работу за границей во время каникул,
  • 14% – работали за границей на момент опроса.

Сравнивая эти данные с результатами прошлогоднего исследования, прецеденты работы по контракту и участие в студенческих программах участились, а вот на сезонные подработки выезжать стали реже.

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Причины выезда на работу за границу:

  • возможность больше зарабатывать,
  • переезд в рамках компании,
  • отсутствие достойной работы в родном регионе,
  • развитие,
  • интересное предложение от нового работодателя.

По материалам Finance.UA
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