В Нацбанке назвали проблемы, мешающие бизнесу брать кредиты

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Возобновить кредитование в Украине мешает недостаток платежеспособных заемщиков и нежелание малого бизнеса работать прозрачно.
Об этом Рожкова сообщила в интервью «Голосу Америки».
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По ее словам, сейчас в Украине активно развивается не бизнес-кредитование, а потребительские ссуды.
«Потребительское кредитование пока развивается очень высокими темпами. Если же говорить о кредитовании в корпоративном сегменте, то мы видим по тем заемщикам, которые не допускали дефолтов, шли на реструктуризацию, прирост кредитного портфеля составляет 20% год к году», – сообщила Рожкова.
Дальнейшему развитию корпоративного кредитования, по ее словам, мешает отсутствие платежеспособных заемщиков.
«В банковском секторе около 50% неработающих кредитов, и они сконцентрированы в крупных бизнес-группах, которые в свое время активно кредитовались», – объясняет Рожкова.
Также она отметила, что малый и средний бизнес не готовы работать прозрачно и показывать реальной отчетности. В то же время банки пока ориентируются исключительно на официальную финансовую отчетность.
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