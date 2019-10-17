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Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на миллион гривен

Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на миллион гривен

С 2 июля по 18 октября 2019 года инспекторы по парковке эвакуировали с улиц столицы 960 автомобилей нарушителей. Общая сумма штрафов за неправильную парковку составила 1,1 млн гривен.

Об этом сообщается на странице «Инспекции по парковке» в Facebook.

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“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки за период с 02.07 по 18.10 этого года – 2873, и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа – 1 112 390 грн. Эвакуировано 960 автомобилей”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, штрафы могут быть выписаны без присутствия водителя. Нарушители могут просмотреть информацию о нарушениях в электронной базе данных.

За что могут оштрафовать:

  • размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
  • размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

- остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
- остановка ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;
- остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
- стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов, – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

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Куда обращаться в случае, если автомобиль был эвакуирован:

  • звонить на 102,
  • оплатить штраф и услуги эвакуации (примерная стоимость – от 2000 грн).

Где оплатить штраф:

  • отделение любого банка;
  • платежный терминал;
  • система онлайн платежей.
По материалам Finance.UA
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