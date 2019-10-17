Стартап с украинским соучредителем привлек $500 000

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Лондонский стартап Localhalo привлек около $500 000 от ангельских инвесторов. Команда работает над бесплатной социальной сетью для соседей, у нее уже около 5000 пользователей в двух районах Лондона. Его основатели – британец Джеймс Рутледж и украинец Андрей Марьин.
Совместно они решили строить социальную сеть для соседей. Здесь можно знакомиться с теми, кто живет по соседству, объединяться в группы.
“Так соседям проще добиваться общих целей, будь то, чтобы их лучше обслуживал местный “ЖЭК” или предупреждение соседей о кражах посылок или других вещей. Соседи сразу же отправляют друг другу фото подозреваемых и вместе следят. Такая себе «распределенная электронная бабулька» у подъезда», – объясняет Андрей.
Сейчас их продукт – на стадии preseed, есть первые пользователи, над разработкой трудятся программисты в Украине, Лондоне и Казахстане, но пока программа не приносит дохода. Привлеченные от ангелов деньги команда планирует пустить на маркетинг и разработку.
В 2018 году команда также успела принять участие в программе Y Combinator Startup School, в январе 2019 года повысила первый раунд инвестиций и начала привлекать пользователей в одном из районов Лондона. Офис стартапа расположен там же, но стартап собирается открывать представительство в Украине. По словам Андрея, сейчас у стартапа есть договоренность с британской некоммерческой сетью Neighbourhood Watch UK с 2,8 млн пользователей о том, чтобы их продукт использовали соседи, состоящие в этой организации.
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