Wizz Air откроет 6 маршрутов из Запорожья

Венгерская авиакомпания Wizz Air начнет летать по шести направлениям из Запорожья в Европу.

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

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“Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Договорились о сотрудничестве с венгерской авиакомпанией Wizz Air. И уже в конце марта мы открываем 6 дополнительных рейсов в Европу”, – пишет Владимир Буряк.

По его словам, сегодня запорожский аэропорт возобновил работу после капремонта взлетно-посадочной полосы.

Прямое авиасообщение соединит Запорожье с:

Будапештом,

Веной,

Вильнюсом,

Вроцлавом,

Гданьском,

Краковом.

Каждый из рейсов будет курсировать 2 раза в неделю.

Стоимость билетов – от 14,99 евро. Билеты будет заказать на сайте авиакомпании.