Wizz Air откроет 6 маршрутов из Запорожья

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Венгерская авиакомпания Wizz Air начнет летать по шести направлениям из Запорожья в Европу.
Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
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“Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Договорились о сотрудничестве с венгерской авиакомпанией Wizz Air. И уже в конце марта мы открываем 6 дополнительных рейсов в Европу”, – пишет Владимир Буряк.
По его словам, сегодня запорожский аэропорт возобновил работу после капремонта взлетно-посадочной полосы.
Прямое авиасообщение соединит Запорожье с:
Каждый из рейсов будет курсировать 2 раза в неделю.
Стоимость билетов – от 14,99 евро. Билеты будет заказать на сайте авиакомпании.
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