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Межбанк: кто будет союзником для гривны

Межбанк: кто будет союзником для гривны

Этот вторник обещает быть достаточно интересным на валютном рынке.

С одной стороны – сегодня пройдет новый аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ на 168, 343 и 1085 дней. Нерезиденты охотно покупают “долгоиграющие” облигации и это дает основание предполагать их активное участие в покупке этих бумаг и в этот раз.

Основную часть ранее полученной гривны от предыдущего погашения облигаций они уже потратили и им снова понадобится нацвалюта для приобретения новых ОВГЗ. Это добавит предложения валюты на межбанке во вторник (сам аукцион) и в среду (расчеты по нему).

Кроме этого, союзником для гривны остается наличный рынок, где происходит постепенное снижение ценников и на утро 22 октября большинство обменок продает доллар по 24,90 гривен и даже ниже. Это психологически поддерживает тренд на укрепление гривны и на межбанке.

Против гривны сработают три фактора:

1) скорое приближение основных выплат по возмещениям НДС экспортерам (они не будут торопиться продавать валюту, ожидая поступлений от государства);

2) рост активности на межбанке крупных импортеров энергоносителей (перед началом отопительного сезона спрос на эту продукцию постепенно увеличивается);

3) действия Нацбанка. Регулятору надо пополнять резервы и своим выкупом излишка предложения доллара на рынке – он удерживает валютные котировки. Если НБУ “перегибает палку” в части объемов скупки доллара на торгах – рынок немедленно реагирует на это ростом курса. Если же Нацбанк делает это постепенно и в достаточно небольших объемах – он и резервы пополняет и динамику курса в сторону укрепления гривны не нарушает. Но часто регулятор “увлекается” и последствия таких перегибов мы например наблюдали на прошлой неделе, когда рынок в течение двух часов резко сменил тренд с укрепления нацвалюты на приличный рост котировок с целью в 25 гривен и выше.

Фактически «погоду» на торгах сегодня будут делать три основных игрока – Нацбанк, нерезиденты и покупатели валюты. А тренд по курсу будет диктовать соотношение спроса и предложения по валюте в моменты выхода на межбанк отдельных крупных игроков (как местных, так и нерезидентов) и интервенции НБУ.

При удачном стечении обстоятельств у Нацбанка будет возможность пополнить ЗВР по крайней мере на «дежурные» $30 млн, используя Matching.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,70-24,95 гривен с объемом операций на торгах до $230-260 млн при заключении до 470-560 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,87 / 24,91
евро – 27,74 / 27,78
российский рубль – 0,3900 / 03911

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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