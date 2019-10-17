Skoda построит 45 поездов метро для Варшавы

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Компания Skoda Transportation выиграла конкурс на заключение контракта стоимостью около 8 млрд чешских крон (310 млн евро) на поставку 45 шестивагонных поездов для метрополитена польской столицы.
Как пишет ЦТС со ссылкой на “Железные дороги мира”, первый поезд поступит заказчику в течение 2 лет после подписания контракта, предусматривающего также поставку запасных частей, тренажера, продленный гарантийный срок и подготовку персонала.
В выполнении заказа Skoda Transportation сотрудничает с польскими университетами и проектно-конструкторскими организациями, в частности с EC Engineering.
В тендере на поезда для метрополитена Варшавы чешская компания опередила нынешнего поставщика подвижного состава – консорциум компаний Siemens и Newag и также участвовавшие в конкурсе Stadler, Alstom и CAF.
Кузова вагонов будут изготавливать из алюминия. Рассчитанные на максимальную скорость движения 90 км/ч, новые поезда длиной 118,2 м оснастят системой электродинамического торможения, действующей при любом уровне заполнения вагонов с преимущественным режимом рекуперативного торможения. В вагонах предусмотрены места для размещения инвалидных и детских колясок, а также велосипедов. Поезда оборудуют наружной и внутренней аудиовизуальными информационными системами и видеонаблюдением.
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