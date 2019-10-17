0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Skoda построит 45 поездов метро для Варшавы

Skoda построит 45 поездов метро для Варшавы

Компания Skoda Transportation выиграла конкурс на заключение контракта стоимостью около 8 млрд чешских крон (310 млн евро) на поставку 45 шестивагонных поездов для метрополитена польской столицы.

Как пишет ЦТС со ссылкой на “Железные дороги мира”, первый поезд поступит заказчику в течение 2 лет после подписания контракта, предусматривающего также поставку запасных частей, тренажера, продленный гарантийный срок и подготовку персонала.

В выполнении заказа Skoda Transportation сотрудничает с польскими университетами и проектно-конструкторскими организациями, в частности с EC Engineering.

В тендере на поезда для метрополитена Варшавы чешская компания опередила нынешнего поставщика подвижного состава – консорциум компаний Siemens и Newag и также участвовавшие в конкурсе Stadler, Alstom и CAF.

Кузова вагонов будут изготавливать из алюминия. Рассчитанные на максимальную скорость движения 90 км/ч, новые поезда длиной 118,2 м оснастят системой электродинамического торможения, действующей при любом уровне заполнения вагонов с преимущественным режимом рекуперативного торможения. В вагонах предусмотрены места для размещения инвалидных и детских колясок, а также велосипедов. Поезда оборудуют наружной и внутренней аудиовизуальными информационными системами и видеонаблюдением.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.