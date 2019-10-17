Земля и квартиры под Киевом дорожают

Под Киевом дорожает недвижимость. С января по середину октября цены на земельные участки, предназначенные под жилое строительство в отдельных приближенных к Киеву районах, увеличились на 10% (в среднем до $690-720 за сотку). В то же время, за аналогичный период стоимость жилья в многоквартирных домах также увеличилась в среднем на 6% (примерно на 750 грн./м2).

Об этом сообщил управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов.

По данным эксперта, с начала года в сегменте многоквартирных домов наибольший рост стоимости наблюдался на однокомнатные квартиры – подорожание составило около 7-8% (680 грн./м2).

Наименьший рост зафиксирован на трехкомнатные и многокомнатные квартиры площадью от 80 м2 – около 2,3% (или 280 грн./м2).

Что же касается стоимости коттеджей, то с начала года они прибавили в цене в среднем 9% (более $830 за сотку).

По заверениям экспертов, до конца года маловероятны еще какие-либо ценовые всплески на недвижимость в пригороде столицы. Однако в долгосрочной перспективе именно коттеджи и земельные участки под индивидуальное строительство могут подорожать, ведь этот сегмент является наиболее инвестиционно-привлекательным для покупателя.

Кстати, если вам необходим кредит на квартиру, но вы желаете сэкономить свое время –воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант.