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Земля и квартиры под Киевом дорожают

Земля и квартиры под Киевом дорожают

Под Киевом дорожает недвижимость. С января по середину октября цены на земельные участки, предназначенные под жилое строительство в отдельных приближенных к Киеву районах, увеличились на 10% (в среднем до $690-720 за сотку). В то же время, за аналогичный период стоимость жилья в многоквартирных домах также увеличилась в среднем на 6% (примерно на 750 грн./м2).

Об этом сообщил управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов.

По данным эксперта, с начала года в сегменте многоквартирных домов наибольший рост стоимости наблюдался на однокомнатные квартиры – подорожание составило около 7-8% (680 грн./м2).

Наименьший рост зафиксирован на трехкомнатные и многокомнатные квартиры площадью от 80 м2 – около 2,3% (или 280 грн./м2).

Что же касается стоимости коттеджей, то с начала года они прибавили в цене в среднем 9% (более $830 за сотку).

По заверениям экспертов, до конца года маловероятны еще какие-либо ценовые всплески на недвижимость в пригороде столицы. Однако в долгосрочной перспективе именно коттеджи и земельные участки под индивидуальное строительство могут подорожать, ведь этот сегмент является наиболее инвестиционно-привлекательным для покупателя.

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По материалам УБР
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