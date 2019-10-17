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Таможенная служба планирует увеличить штрафы за контрабанду

Таможенная служба планирует увеличить штрафы за контрабанду

В Государственной таможенной службе украины разработали законопроект, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов за контрабанду товаров через таможенную границу Украины.

Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

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Если Кабмин одобрит законопроект на своем заседании на следующей неделе, то Верховная Рада сможет принять его уже к концу этого года, либо в начале следующего.

Какие штрафы предлагают установить:

  • за первое нарушение – штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов с конфискацией товаров,
  • следующее правонарушение – от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов,
  • за контрабанду, совершенную в составе организованной группы – от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов.

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Глава Новой таможни подчеркнул, что новый законопроект не только в значительной мере повышает штрафы, но и предусматривает уголовную ответственность, в частности за контрабанду подакцизных товаров.

Справка Finance.ua

  • Сейчас, согласно Таможенному кодексу Украины, за нарушение таможенных правил могут быть наложены следующие административные взыскания: предупреждение, штраф и конфискация товаров или транспортных средств, использованных для совершения нарушения.
По материалам Finance.UA
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