Таможенная служба планирует увеличить штрафы за контрабанду

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В Государственной таможенной службе украины разработали законопроект, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов за контрабанду товаров через таможенную границу Украины.
Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.
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Если Кабмин одобрит законопроект на своем заседании на следующей неделе, то Верховная Рада сможет принять его уже к концу этого года, либо в начале следующего.
Какие штрафы предлагают установить:
Глава Новой таможни подчеркнул, что новый законопроект не только в значительной мере повышает штрафы, но и предусматривает уголовную ответственность, в частности за контрабанду подакцизных товаров.
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