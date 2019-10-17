Болгария начала строительство новой ветки «Турецкого потока» в обход Украины

Болгария проинформировала Россию о старте строительства участка для второй ветки газопровода “Турецкий поток”, который проложат в обход Украины.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня”, – сказал министр иностранных дел России.

По итогам переговоров Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой стороны обсудили также сроки окончания строительства. Строительство первой ветки (для турецкого рынка) завершилось в апреле прошлого года, а вторую планируют сдать в 2020 году.

Трубопровод “Турецкий поток” будет иметь протяженность около тысячи километров. Вторая ветка будет поставлять голубое топливо в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветви составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Контракт был подписан между государственным оператором “Булгартрансгаз” и консорциумом, возглавляемым “Аркад Инжиниринг” из Саудовской Аравии.