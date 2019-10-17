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НБУ назвал четыре причины ускорения роста ВВП

НБУ назвал четыре причины ускорения роста ВВП

В текущем году экономика Украины вырастет выше прогнозов благодаря четырем факторам.

Об этом заявила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Укринформу.

Она отметила, что более высокие темпы роста – это результат макрофинансовой стабильности.

“Сегодня мы имеем тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины”, – сказала замглавы НБУ.

Кроме того, напомнила Рожкова, в Украины очистили банковский сектор, очистили все схемы по выводу капиталов из Украины и это тоже сыграло положительную роль.

“В-третьих, это касается макроэкономической ситуации в целом. Мы видели, что цены на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась – а мы импортируем газ – и это также сыграло в нашу пользу”, – сказала она.

В-четвертых, в 2019 году Украина вновь получила рекордный урожай. “Когда мы делали прогноз на 2019 год и последующие, наши специалисты говорили, что не бывает два года подряд рекордного урожая, и что тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное, и это плюс, который сыграл свою роль”, – добавила она.

По материалам УКРИНФОРМ
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