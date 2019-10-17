Украина упрощает правила ввоза животных

В Украине с 24 ноября вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия “Об утверждении требований по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки”, который упрощает ввоз животных на территорию государства.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

После вступления в силу приказа № 553 ввоз на таможенную территорию живых животных (кроме домашних, спортивных, экспериментальных, цирковых животных, а также животных, предназначенных для выставок и развлекательных целей) и их репродуктивного материала возможен из мощностей (объектов), в отношении которых установлено соответствие законодательству Украины по результатам:

инспектирования такой мощности (объекта), проведенного компетентным органом Украины в порядке, установленном законодательством Украины;

оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, проведенной компетентным органом Украины в соответствии с требованиями законодательства Украины;

в случае, если с такой страной заключен договор об эквивалентности.

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом ввоз животных на территорию Украины будет значительно упрощен.