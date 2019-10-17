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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

В программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник – Банк Клиринговый Дом.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua Депозита на заказ:

  • 6 мес. – 18,00%, +1,25% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 16,50%, +1,00% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 17,00%, +0,9% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 40 000 грн.
  • В программе принимает участие «Депозит на заказ» с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока.
  • Оформляются через отделения АБ «Клиринговый Дом».

В программе не участвуют депозиты:

  • Менее 40000 гривен.
  • Срок менее 6 месяцев.
  • Открытые до подачи заявки.
  • При указании недостоверных данных.
  • Клиентов, которые переразмещают вклад в течение 10 дней с момента окончания договора.

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По материалам Finance.UA
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