Банки улучшили ожидания кредитования бизнеса

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Банки следующие 12 месяцев ожидают оживления кредитования как бизнеса, так и населения.
Об этом говорится в отчете “Опрос об условиях кредитования” за ІV квартал 2019 года.
Перспективы восстановления корпоративного кредитования они оценили выше всего за всю историю наблюдений – баланс ответов составил 53%.
Позитив банков прослеживается для всех аспектов условий кредитования: спроса на кредиты, перспектив притока депозитов, стоимости займов и внутренних условий одобрения заявок.
В III квартале банки отметили, что снижение стоимости кредитов стимулировало спрос на займы. В июле-сентябре банки констатировали рост спроса населения на потребительские кредиты и юридических лиц – на краткосрочные кредиты, а также кредиты малым и средним предприятиям (МСП).
Этому в основном способствовало снижение стоимости заимствований, что банки впервые отметили, начиная с 2017 года. Драйвером спроса на кредиты бизнесу также оставались потребности в оборотном капитале и средствах для инвестиций. В то же время банки отмечают высокую конкуренцию за заемщиков-юридических и физических лиц как со стороны банков, так и небанковских финансовых учреждений.
Банки ждут смягчения стандартов для всех видов корпоративного кредитования. Текущий опрос показал уверенность банков в перспективах роста кредитования: 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных и розничных кредитов.
В то же время, согласно ожиданиям банков, кредитные стандарты смягчатся для всех видов корпоративного кредитования и, хоть и несущественно, – для потребительского кредитования населения. Также были рекордными балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и физических лиц (53% и 62% соответственно).
Опрошенные банки ожидают, что в IV квартале существеннее может увеличиться валютный риск, зато кредитный риск снизится. Процентный, операционный и риск ликвидности не изменятся.
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