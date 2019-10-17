Япония с 2014 года предоставила Украине $1,8 миллиардов помощи

С 2014 года Япония предоставила Украине 1,8 млрд долларов финансовой поддержки.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

“Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц”, – отметил Зеленский.

Он также заверил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

“Особенно благодарны за льготный кредит на сумму почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации”, – добавил глава государства.