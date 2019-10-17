ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии

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Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за август для рассчета пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.
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«Утвержден показатель средней заработной платы за август 2019 года, который, согласно Закону Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, учитывается для рассчета пенсии», — говорится в сообщении.
По данным фонда:
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