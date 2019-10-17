ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за август для рассчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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«Утвержден показатель средней заработной платы за август 2019 года, который, согласно Закону Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, учитывается для рассчета пенсии», — говорится в сообщении.

По данным фонда:

Показатель средней заработной платы за август составляет 8 909 гривен.

За июль сумма зарплаты была выше почти на 400 гривен.

Справка Finance.ua:

В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.

Самые высокие пенсии в Украине у жителей Киева – 4167 гривен. Самая низкая пенсия – в Тернопольской области, 2323 гривны в месяц.