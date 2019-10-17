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ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии

ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за август для рассчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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«Утвержден показатель средней заработной платы за август 2019 года, который, согласно Закону Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, учитывается для рассчета пенсии», — говорится в сообщении.

По данным фонда:

  • Показатель средней заработной платы за август составляет 8 909 гривен.
  • За июль сумма зарплаты была выше почти на 400 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.
  • Самые высокие пенсии в Украине у жителей Киева – 4167 гривен. Самая низкая пенсия – в Тернопольской области, 2323 гривны в месяц.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
По материалам Finance.UA
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