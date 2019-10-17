В Минэкономики оценили переговоры с МВФ

Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с руководством МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования фонда для Украины.

Об этом сказал по результатам визита в Вашингтон министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Что касается МВФ, я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу, и через две недели, я надеюсь, когда они приедут (в Киев – ред.), на хороший результат”, – заявил Милованов и оценил переговоры с фондом как “очень серьезные”.

“Мы выполнили практически все, что обычно от нас ожидают. Сейчас у них (в фонде – ред.) немножко другая проблема: украинский парламент принял около 70 законопроектов за последние пять недель, многие из которых ожидались годами”, – отметил Милованов.

По его словам, МВФ нужно время для того, чтобы изучить ситуацию и то, что Украина успела сделать.

“Конечно, нам нужно принять бюджет – они (МВФ – ред.) хотели бы посмотреть, каким будет бюджет. Это важно”, – сказал министр и добавил, что Украине “нужно выполнить много вещей” на техническом уровне.

Милованов утверждает, что со стороны МВФ фактически нет тяжелых вопросов к Украине.

“Главный вопрос – посмотреть, как нынешнее правительство ведет себя, как будет проведен бюджетный процесс, как будут выполнены технические вопросы”, – подчеркнул чиновник.