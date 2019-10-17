0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

В Минэкономики оценили переговоры с МВФ

В Минэкономики оценили переговоры с МВФ

Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с руководством МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования фонда для Украины.

Об этом сказал по результатам визита в Вашингтон министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Что касается МВФ, я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу, и через две недели, я надеюсь, когда они приедут (в Киев – ред.), на хороший результат”, – заявил Милованов и оценил переговоры с фондом как “очень серьезные”.

“Мы выполнили практически все, что обычно от нас ожидают. Сейчас у них (в фонде – ред.) немножко другая проблема: украинский парламент принял около 70 законопроектов за последние пять недель, многие из которых ожидались годами”, – отметил Милованов.

По его словам, МВФ нужно время для того, чтобы изучить ситуацию и то, что Украина успела сделать.

“Конечно, нам нужно принять бюджет – они (МВФ – ред.) хотели бы посмотреть, каким будет бюджет. Это важно”, – сказал министр и добавил, что Украине “нужно выполнить много вещей” на техническом уровне.

Милованов утверждает, что со стороны МВФ фактически нет тяжелых вопросов к Украине.

“Главный вопрос – посмотреть, как нынешнее правительство ведет себя, как будет проведен бюджетный процесс, как будут выполнены технические вопросы”, – подчеркнул чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.