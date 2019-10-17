В Минэкономики оценили переговоры с МВФ

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Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с руководством МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования фонда для Украины.
Об этом сказал по результатам визита в Вашингтон министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
“Что касается МВФ, я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу, и через две недели, я надеюсь, когда они приедут (в Киев – ред.), на хороший результат”, – заявил Милованов и оценил переговоры с фондом как “очень серьезные”.
“Мы выполнили практически все, что обычно от нас ожидают. Сейчас у них (в фонде – ред.) немножко другая проблема: украинский парламент принял около 70 законопроектов за последние пять недель, многие из которых ожидались годами”, – отметил Милованов.
По его словам, МВФ нужно время для того, чтобы изучить ситуацию и то, что Украина успела сделать.
“Конечно, нам нужно принять бюджет – они (МВФ – ред.) хотели бы посмотреть, каким будет бюджет. Это важно”, – сказал министр и добавил, что Украине “нужно выполнить много вещей” на техническом уровне.
Милованов утверждает, что со стороны МВФ фактически нет тяжелых вопросов к Украине.
“Главный вопрос – посмотреть, как нынешнее правительство ведет себя, как будет проведен бюджетный процесс, как будут выполнены технические вопросы”, – подчеркнул чиновник.
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