Apple выпустит новые AirPods Pro в конце октября

Компания Apple планирует выпустить новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro в конце октября.

Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что новые AirPods Pro будут иметь металлическую конструкцию для улучшенного шумоподавления. Также наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе.

Информация о новых наушниках от Apple стала известна после появления в бета-версии операционной системы iOS 13.2 новой конструкции AirPods. Стоимость наушников будет до 260 долларов. Ранее ожидалось, что AirPods Pro выйдут в конце года.