Apple выпустит новые AirPods Pro в конце октября

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Apple планирует выпустить новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro в конце октября.
Об этом сообщает The Verge.
Сообщается, что новые AirPods Pro будут иметь металлическую конструкцию для улучшенного шумоподавления. Также наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе.
Информация о новых наушниках от Apple стала известна после появления в бета-версии операционной системы iOS 13.2 новой конструкции AirPods. Стоимость наушников будет до 260 долларов. Ранее ожидалось, что AirPods Pro выйдут в конце года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производствоВчера, 13:17 - 2702 19
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии противВчера, 09:47 - 1194 15
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистовВчера, 14:30 - 2622 10
"Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контрактаВчера, 15:29 - 549 7
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУВчера, 12:45 - 8081 6
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУВчера, 12:45 - 8081 6
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производствоВчера, 13:17 - 2702 19
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистовВчера, 14:30 - 2622 10
Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходовВчера, 14:00 - 2621 1
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 2271
Volvo представила свой первый электромобильПозавчера, 12:10 - 554
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 536
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1226
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1553
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2394