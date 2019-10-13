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Дубилет отчитался за 50 дней работы в Кабмине

Дубилет отчитался за 50 дней работы в Кабмине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице на фейсбуке, что успел сделать на своем посту за 50 дней работы в Кабинете Министров.

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ТОП-7 проектов

  • Начата тотальная диджитализация бизнес-процессов Кабмина.
  • Существенно снизили рейдерство.
  • Отмена обязательных трудовых книжек. Запущен законопроект и постановление Кабмина.
  • Проработана концепция и скоро дадим старт проекту “Электронные больничные”.
  • Запустили в электронной форме единый процесс падачи “ориентировок” на таможню со стороны силовиков.
  • Начали проект по детенизации алкоголя и сигарет.
  • Запущен пилот по централизации “поддерживающих” функций в Кабмине. Сейчас около 30% работников Кабмина выполняют одинаковые, т.е. поддерживающие функции. Мы планируем централизовать их и вывести на новый уровень по качеству и эффективности.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет предложил продать часть зданий министерств.
По материалам Finance.UA
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