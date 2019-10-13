Дубилет отчитался за 50 дней работы в Кабмине

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице на фейсбуке, что успел сделать на своем посту за 50 дней работы в Кабинете Министров.
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