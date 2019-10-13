Дубилет отчитался за 50 дней работы в Кабмине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице на фейсбуке, что успел сделать на своем посту за 50 дней работы в Кабинете Министров.

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ТОП-7 проектов

Начата тотальная диджитализация бизнес-процессов Кабмина.

Существенно снизили рейдерство.

Отмена обязательных трудовых книжек. Запущен законопроект и постановление Кабмина.

Проработана концепция и скоро дадим старт проекту “Электронные больничные”.

Запустили в электронной форме единый процесс падачи “ориентировок” на таможню со стороны силовиков.

Начали проект по детенизации алкоголя и сигарет.

Запущен пилот по централизации “поддерживающих” функций в Кабмине. Сейчас около 30% работников Кабмина выполняют одинаковые, т.е. поддерживающие функции. Мы планируем централизовать их и вывести на новый уровень по качеству и эффективности.

Справка Finance.ua