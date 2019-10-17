Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)

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Эпицентром возможных “пузырей” на рынке недвижимости мира является Евросоюз. К такому выводу пришли специалисты банка UBS, которые оценили эти риски в крупнейших городах мира.
Об этом пишет Экспертная платформа НБУ на странице в Фейсбуке.
Города с самым большим формированием “пузыря”:
Стокгольм, который в 2017 году был в зоне высокого риска, теперь просто считается городом с переоцененным жильем.
В мире вторым после Мюнхена по риску формирования пузыря отмечается Торонто. В таких городах, как Бостон, Дубай, Милан, жилье считается справедливо оцененным.
Признаки “пузырей” – опережающие темпы роста цен на недвижимость по сравнению с доходами и стоимостью аренды, стремительный рост кредитования.
Самая высокая стоимость квадратного метра – в Париже (12 910 евро/кв. м).
Самое доступное жилье с точки зрения соотношения цен и доходов – в Португалии.
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