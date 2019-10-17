Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)

Эпицентром возможных “пузырей” на рынке недвижимости мира является Евросоюз. К такому выводу пришли специалисты банка UBS, которые оценили эти риски в крупнейших городах мира.

Об этом пишет Экспертная платформа НБУ на странице в Фейсбуке.

Города с самым большим формированием “пузыря”:

Мюнхен,

Амстердам,

Франкфурт

Париж.

Стокгольм, который в 2017 году был в зоне высокого риска, теперь просто считается городом с переоцененным жильем.

В мире вторым после Мюнхена по риску формирования пузыря отмечается Торонто. В таких городах, как Бостон, Дубай, Милан, жилье считается справедливо оцененным.

Признаки “пузырей” – опережающие темпы роста цен на недвижимость по сравнению с доходами и стоимостью аренды, стремительный рост кредитования.

Самая высокая стоимость квадратного метра – в Париже (12 910 евро/кв. м).

Самое доступное жилье с точки зрения соотношения цен и доходов – в Португалии.

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