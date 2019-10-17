0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 398 0

Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)

Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)

Эпицентром возможных “пузырей” на рынке недвижимости мира является Евросоюз. К такому выводу пришли специалисты банка UBS, которые оценили эти риски в крупнейших городах мира.

Об этом пишет Экспертная платформа НБУ на странице в Фейсбуке.

Города с самым большим формированием “пузыря”:

  • Мюнхен,
  • Амстердам,
  • Франкфурт
  • Париж.

Стокгольм, который в 2017 году был в зоне высокого риска, теперь просто считается городом с переоцененным жильем.

В мире вторым после Мюнхена по риску формирования пузыря отмечается Торонто. В таких городах, как Бостон, Дубай, Милан, жилье считается справедливо оцененным.

Признаки “пузырей” – опережающие темпы роста цен на недвижимость по сравнению с доходами и стоимостью аренды, стремительный рост кредитования.

Самая высокая стоимость квадратного метра – в Париже (12 910 евро/кв. м).

Самое доступное жилье с точки зрения соотношения цен и доходов – в Португалии.

Кстати, если вам нужен кредит на квартиру, но вы хотите сэкономить свое время. Воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Выбирайте удобный вариант.

Подобрать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.