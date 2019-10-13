Peugeot представил электрический велосипед (фото, видео)

Модель получила название eM01 FS PowerTube. По задумке производителя, буква «е» говорит покупателю о том, что перед ним электрическая модель, буква M в названии обозначает Mountain, что говорит о принадлежности к классу эндуро-велосипедов.

Аббревиатура FS расшифровывается как full suspension, то есть электробайк – двухподвес, а PowerTube указывает на расположение батареи в раме.

В основе силовой установки лежит батарея емкостью 620 ватт-часов. Производитель утверждает, что запас хода новинки может достигать 140 километров. Для сравнения, у электрического кей-кара Renault Twizy запас хода всего 100 километров.

Продажи новинки должны начаться уже в следующем году ближе к началу летнего сезона, компания обещает представить сразу пять различных версий электрического велосипеда.