Турецкий поток начали заполнять газом

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Началось заполнение газом первой нитки газопровода Турецкий поток.
Об этом говорится в сообщении проектной компании.
“Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода Турецкий поток. Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.
Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.
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