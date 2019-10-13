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Турецкий поток начали заполнять газом

Турецкий поток начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки газопровода Турецкий поток.

Об этом говорится в сообщении проектной компании.

“Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода Турецкий поток. Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

По материалам Корреспондент.net
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