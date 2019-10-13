США ввели рекордные пошлины на импорт из ЕС

Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus.

США еще в начале октября объявили, что могут ввести штрафные тарифы на сумму $7,5 млрд для компенсации убытков, нанесенных Boeing незаконной, по мнению США, помощью ЕС концерну Airbus.

ВТО подтвердила аргумент США о том, что Airbus получил миллиарды долларов незаконных субсидий, что дало производителю самолетов несправедливое преимущество перед американским конкурентом Boeing.

Новые тарифы включают пошлину в размере 10% на самолеты Airbus и 25% на сельскохозяйственные продукты, такие как французское вино, итальянский сыр и шотландский виски.

В список товаров входят печенье, салями, масло и йогурт, свитера, пуловеры, изделия из кашемира и шерстяная одежда, оливки из Франции и Испании, вино, колбаса, немецкий кофе.

Особенно новые налоги повлияют на европейские товары, имеющие статус “защищенного наименования”, например, виски или сыр пармезан, которые требуют конкретного способа производства и географического происхождения под этим наименованием.

Такая продукция обеспечивает более высокие цены и защищена от конкуренции. Новые тарифы дадут толчок американским продуктам, похожим на европейских конкурентов.