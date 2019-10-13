Boeing получила крупнейший квартальный убыток в истории

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Во втором квартале 2019 года американская корпорация Boeing получила 2,94 млрд долларов чистого убытка — это крупнейший квартальный убыток в истории Boeing. В расчете на акцию он составил 5,2 доллара.
Квартальная выручка корпорации упала на 35% и составила 15,7 млрд долларов. Расходы на выплаты компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX сократили квартальную выручку компании на 5,6 млрд долларов, а чистую прибыль — на 8,74 млрд долларов.
Кроме того, Boeing в текущем году может потерять лидерство по числу поставок самолетов. Первенство может получить европейский конкурент американского концерна — Airbus.
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