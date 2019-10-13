Toyota выпустит бонды с практически нулевой доходностью

Toyota Finance Corp., подразделение японского автопроизводителя Toyota, планирует выпустить облигации под беспрецедентно низкую доходность.

Компания объявила о размещении 25 октября трехлетних и пятилетних бондов объемом 20 млрд иен ($184 млн), и цена первого из них будет соответствовать доходности 91 десятимиллиардной доли процента годовых.

То есть, даже если инвестор купит бумаги на сумму 1 млрд иен ($9,2 млн) и предъявит их к погашению, он не сможет получить и одной иены.

При этом спрос на более «короткий» выпуск превышает интерес к пятилетним облигациям. Это объясняется тем, что трейдеры могут в дальнейшем продать их Банку Японии по более высокой цене и получить прибыль.

Ситуация с Toyota подчеркивает то, что политика ультранизких процентных ставок японского ЦБ исковеркала облигационный рынок, в том числе за счет того, что создала возможности для «кражи прибыли» трейдерами, отметили в Bloomberg.

Данная схема выглядит следующим образом: Банк Японии периодически покупает на вторичном рынке корпоративные бонды компаний с рейтингом не ниже ВВВ и сроками обращения 1-3 года в рамках программы выкупа активов, и трейдеры могут продать ЦБ бумаги по более высокой цене, чем они их приобрели при размещении.

Toyota Finance имеет рейтинг Аа3 по шкале международного рейтингового агентства Moody’s. Таким образом, ее трехлетние облигации могут быть использованы в рамках данной схемы.

Банк Японии планирует выкупить корпоративные бонды на сумму примерно 125 млрд иен ($1,15 млрд) 24 октября и на 100 млрд иен ($920 млн) 29 ноября.