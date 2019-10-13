Межбанк: в пятницу курсовые игры продолжатся

В пятницу ситуация на валютном рынке опять обещает быть интересной. После вчерашнего выкупа Нацбанком излишка доллара на межбанке и фактически последовавшего за этим искусственного разворота тренда по курсу в сторону роста – сегодняшнее поведение участников торгов будет во многом определяться двумя основными факторами. Экономическим – день пиковых операций клиентов по расчетам с бюджетом, психологическим – экспортеры боятся прогадать с продажей валюты “задешево” и будут стараться выжать по курсу по максимуму, а покупатели (в основном – импортеры) надеются на снижение котировок и постараются сбить наступательный порыв продавцов.

Отдельно в этой истории стоят нерезиденты,которые готовятся к новому аукциону по размещению ОВГЗ (состоится в следующий вторник) и с одной стороны – не спешат продавать валюту (у многих из них есть еще гривна от недавнего погашения облигаций на 3 млрд), а с другой – и не прочь это сделать при высоком уровне котировок.

У НБУ сегодня достаточно сложная задача. С одной стороны – регулятору не нужно активное раздувание роста котировок (критика его действий на межбанке и так постоянно происходит при любых колебаниях котировок в пределах 20-30 копеек и выше). А с другой – задачи пополнения резервов никто не отменял, а значит Нацбанку придется выходить на рынок с выкупом валюты и этим поддерживать доллар даже в моменты его активного проседания. Противоречивость задач регулятора при существенных внешних раздражителях валютного рынка (от поведения крупных игроков, от политических и судебных баталий вокруг ПриватБанка, МВФ и реформ нового правительства) – заставляет чиновников постоянно находится в тонусе, чтобы пытаться сглаживать курсовые скачки на украинском малообъемном и зависимом валютном рынке.

Тем не менее, в эту пятницу на первом месте у бизнеса остается задача по уплате бюджетных платежей и это подтолкнет экспортеров к более активной продаже валюты. Тем более, что курс подрос и это их начинает стимулировать с одной стороны – к попыткам вздернуть курс еще выше, а с другой – к увеличению объемов продажи.

Спекулянты будут сегодня работать как “в две стороны”, так и периодически подстраиваясь под действия крупных игроков – пытаться максимально раскачать курс.

У Нацбанка будет возможность пополнить резервы по крайней мере на следующие «дежурные» 30 млн долларов, но это может существенно вздернуть котировки (как уже было вчера) и поэтому у регулятора будет – дилемма: пополнить резервы и вздернув этим курс – подыграть экспортерам или все же дать сработать “бюджетному” фактору и не вмешиваясь в ход торгов – несколько укрепить позиции гривны.

По нашему мнению – скорее всего НБУ не удержится от соблазна пополнить ЗВР и при малейшей возможности выйдет на межбанк с выкупом доллара через Matching.

Мы ожидаем на сегодня достаточно широкий коридор по доллару в пределах 24,80-25,10 гривен с очередными периодическими сменами тренда по курсу при выходе на торги крупных игроков. По нашим расчетам — объем операций будет в пределах до $180-200 млн при заключении до 450 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,86 / 24,90

евро – 27,65 / 27,70

российский рубль – 0,3886 / 0,3894

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