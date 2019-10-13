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НБУ выявил нелегальные обменники

НБУ выявил нелегальные обменники

За июль-сентябрь 2019 года НБУ провел 263 проверки пунктов обмена валюты относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Главные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

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  • значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе НФУ бухгалтерским отчетным документам;
  • непредоставление в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валюты были выявлены 15 пунктов обмена валюты, которые вели нелегальную деятельность.

Мои Fiнансы:

По оценкам экспертов, в Украине каждая пятая долларовая купюра – фальшивка. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.

Як проверить доллар на подлинность

  • Поддельный доллар гладкий, а настоящий – шершавый.
  • На настоящий доллар краска наносится рельефно.
  • Специалисты также советуют обращать внимание на так называемую микропечать.

Не стоит покупать валюту по подозрительно низкому курсу.

По материалам Finance.UA
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