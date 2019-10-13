НБУ выявил нелегальные обменники

За июль-сентябрь 2019 года НБУ провел 263 проверки пунктов обмена валюты относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Главные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе НФУ бухгалтерским отчетным документам;

непредоставление в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валюты были выявлены 15 пунктов обмена валюты, которые вели нелегальную деятельность.

Мои Fiнансы:

По оценкам экспертов, в Украине каждая пятая долларовая купюра – фальшивка. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.

Як проверить доллар на подлинность

Поддельный доллар гладкий, а настоящий – шершавый.

На настоящий доллар краска наносится рельефно.

Специалисты также советуют обращать внимание на так называемую микропечать.

Не стоит покупать валюту по подозрительно низкому курсу.