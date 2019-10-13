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МВФ не поднимает вопрос цены на газ - глава НБУ

МВФ не поднимает вопрос цены на газ - глава НБУ

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что на переговорах украинской делегации с Международным валютным фондом не фигурируют вопросы о повышении цены на газ для населения Украины и ситуация с ПриватБанком.

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, которое было опубликовано 17 октября.

Смолий уточнил, что представители Украины провели встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, а также главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом.

Среди основных вопросов, которые обсуждаются на встрече – принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли.

“Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим”, – указал глава Нацбанка.

Также Смолий подчеркнул, что на переговорах не стоит вопрос ПриватБанка.

“Он (вопрос) вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону, и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврат банка бывшим акционерам”, – отметил он.

По его словам, Национальный банк и Кабмин делают все для того, чтобы “сохранить ПриватБанк в том состоянии, в котором он находится сейчас, и ждут заседания суда.

По материалам Корреспондент.net
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