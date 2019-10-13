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В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против

В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против

В проекте закона о государственном бюджете на 2020 год внесена правка под номером 423, которой отменяется возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур, аграрии призвали не поддерживать эту инициативу.

Об этом сообщила Всеукраинская аграрная совет на своем сайте.

“Для малого и среднего сельхозпроизводителя данная инициатива грозит снижением цены на продукцию и, соответственно, большими потерями. Учитывая, что в этом году цены на некоторые зерновые культуры “просели” до 30%, отмена возмещения НДС автоматически снизит цену еще примерно на 18%”, – отмечают активисты.

Аграрии выступили против этой поправки и призвали нардепов не поддерживать ее.

Напомним, ранее Верховная Рада временно ограничила возмещение НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года, рапса – с января 2020 года.

После чего аграрные производители перекрыли автомагистрали в Черкасской, Хмельницкой и Ровенской областях, протестуя против решения парламента отменить возмещение НДС при экспорте рапса, сои и подсолнечника с 1 марта 2018 года.

В мае 2018 года Верховная Рада приняла закон №7403-р, которым отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, которые самостоятельно вырастили указанные культуры на землях сельхозназначения.

По материалам Економічна Правда
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