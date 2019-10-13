Межбанк: амплитуда курсовых колебаний выросла

Четверг на валютном рынке прошел достаточно динамично и не без сюрпризов в виде роста амплитуды курсовых колебаний.

Начиналось для гривны все достаточно хорошо. С самого утра котировки по доллару стартовали с уровней 24,73/24,77 гривен (что было чуть ниже вчерашнего закрытия 24,74/24,78), и на настроения участников рынка основное влияние оказывал фактор начала бюджетных платежей. Компаниям нужна гривна для расчетов с государством, и многие экспортеры были готовы активно продавать валюту. Поэтому к 11 часам предложение превышало спрос и котировки просели до отметки 24,695/24,72 гривны за доллар. Но на этом хорошая динамика для нацвалюты практически выдохлась, хотя и рынок был настроен на падение котировок с целью как минимум 24,60 к концу дня, а то и ниже.

Но сегодня “плохую” службу для гривны сослужил как ни странно – Нацбанк. Выйдя на рынок с выкупом доллара по 24,73-24,74 гривны и купив порядка 30 млн долларов – регулятор практически развернул рынок и подыграл экспортерам. Они быстро поняли, что существенного избытка предложения уже не будет, и стали менее активно выходить на торги с крупными продажами, выжидая максимальных котировок. Результат – 24,70/24,72 гривны за доллар к 12:00 и уже 24,74/24,77 к обеду. Воспряли духом и спекулянты, которые изначально были настроены работать только “в две стороны”, а тут неожиданно получили шанс покачать курс. И это им удалось в полной мере.

Сразу после обеда рынок уже обмельчал по суммам предлагаемой валюты, а вот покупателей существенно прибавилось. В 14:00 котировки достигли уровней 24,745/24,775 гривен за доллар, а к 15:00 – на мелких сделках – ушли к отметке 24,785/24,825.

Но и это не остановило спекулянтов, которые почувствовали возможность еще больше “разогреть” рынок. К 16:00 они загнали курс к уровню в 24,85/24,89 гривен, а завершилась сессия долларом по 24,86/24,90.

Решил подстраховаться и наличный рынок, где к вечеру владельцы обменок подняли свои котировки на 5-10 копеек – до 24,75/24,95 гривен за доллар.

Специально ли “перестарался” НБУ с выкупом доллара на межбанке или все же решил поддержать экспортеров в период бюджетных платежей (т.е. в интересах государства) – покажут действия регулятора в ближайшее время. Но пока факт остается фактом – курс вместо дальнейшего проседания в благоприятный для гривны период – ушел вверх.

Главные события 17 октября на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 24,73/24,77 гривен до 24,86/24,90 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона. Но выкупил через Matching как минимум 30 млн долларов по 24,73-24,74 гривны, чем развернул котировки по доллару в сторону роста;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7202 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 18 октября составил 24,733852.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,78 / 24,82

евро – 27,54 / 27,56

российский рубль – 0,3869 / 0,3878

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1116 / 1,1118

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