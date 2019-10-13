В Киеве усовершенствуют систему е-записи детей в детсады

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Киевский городской совет объявил тендер на модернизацию электронной системы записи в ДУЗ (дошкольных учебных заведений).
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Согласно информации на Prozorro, перед подрядчиком ставятся задачи по совершенствованию программного обеспечения Системы электронной записи в дошкольные учебные заведения столицы, разработке документов, тестированию системы и опытной эксплуатации.
Что это даст.
Модернизация е-очереди запланирована с целью расширения функций системы, а именно:
• интеграция с модулем «Реестр детей» информационной системы «Муниципальный реестр» для взаимодействия и обмена данными между системами;
• интеграция с системой «Личный кабинет киевлянина» и мобильным приложением KyivSmartCity, что позволит оперативно информировать родителей о посещении учреждений дошкольного образования.
• модернизация системы позволит реализовать механизм «Деньги ходят за ребенком» в детсадах Киева. Механизм создан для поддержки и гарантии прав киевлян выбирать детский сад любой формы собственности,
• создание модуля прогнозирования зачисления ребенка в учреждение.
Электронная очередь была создана с целью прозрачного и последовательного зачисления детей в ДУЗ. Для того, чтобы зарегистрироваться в е-очереди, необходимо:
Следует отметить, что зачисление ребенка без электронной очереди незаконно.
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