В Киеве усовершенствуют систему е-записи детей в детсады

Киевский городской совет объявил тендер на модернизацию электронной системы записи в ДУЗ (дошкольных учебных заведений).

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Согласно информации на Prozorro, перед подрядчиком ставятся задачи по совершенствованию программного обеспечения Системы электронной записи в дошкольные учебные заведения столицы, разработке документов, тестированию системы и опытной эксплуатации.

Что это даст.

Модернизация е-очереди запланирована с целью расширения функций системы, а именно:

• интеграция с модулем «Реестр детей» информационной системы «Муниципальный реестр» для взаимодействия и обмена данными между системами;

• интеграция с системой «Личный кабинет киевлянина» и мобильным приложением KyivSmartCity, что позволит оперативно информировать родителей о посещении учреждений дошкольного образования.

• модернизация системы позволит реализовать механизм «Деньги ходят за ребенком» в детсадах Киева. Механизм создан для поддержки и гарантии прав киевлян выбирать детский сад любой формы собственности,

• создание модуля прогнозирования зачисления ребенка в учреждение.

Справка Finance.ua:

Электронная очередь была создана с целью прозрачного и последовательного зачисления детей в ДУЗ. Для того, чтобы зарегистрироваться в е-очереди, необходимо:

зарегистрироваться на сайте

выбрать из перечня всех ДУЗ города нужный (можно выбрать несколько вариантов)

города нужный (можно выбрать несколько вариантов) в любой момент можно отследить свою очередь через номер заявления или код свидетельства о рождении ребенка;

ждать оповещения о свободном месте в группах детского сада в период с апреля по сентябрь.

Следует отметить, что зачисление ребенка без электронной очереди незаконно.