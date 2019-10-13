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Toyota представила электрокар нового поколения (фото)

Toyota представила электрокар нового поколения (фото)

Компания Toyota показала на снимках свой новый городской электрокар Ultra-Compact, который должен появится на рынке в 2020 году.

Презентация машины запланирована на Токийский автосалон в октябре 2019 года.

Судя из сообщения, электромобиль способен преодолеть на одном заряде 100 км, а максимальная скорость компакта составляет всего 60 км/час.

В Toyota также рассказали, что автомобиль идеально подходит для пожилых покупателей, которым требуются простые средства передвижения по многолюдным городам. Среди прочего миникар Ultra-Compact удобен еще и из-за того, что он имеет очень маленький угол поворота. Это должно стать безусловным преимуществом в условиях города.

Toyota также разрабатывает коммерческую версию этого ситикара, предназначенную для предприятий и правительственных организаций, которые ищут экологические авто.

Эта версия будет иметь интерьер, который может быть настроен в соответствии с различными потребностями и даже получит раскладной стол, который может превратить автомобиль в своего рода мобильный офис.

В Toyota также отмечают, что Ultra-Compact станет первым электрокаром марки нового поколения.

Изначально автомобиль должен появится на рынке Японии.

По материалам ТСН
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