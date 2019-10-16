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Украинцев на руководящих постах в Польше становится больше

Украинцев на руководящих постах в Польше становится больше

Украинцы в Польше продолжают занимать должности низшего уровня в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, однако в то же время количество украинцев на руководящих постах растет.

Об этом говорится в материале издания Plus Biznesu.

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Наибольший рост количества выданных разрешений на работу в Польше для украинцев зафиксирован в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, пишет издание.

“Украинцы по-прежнему занимают в основном должности низшего уровня. Стоит, однако, отметить, что они также все чаще выполняют высшие функции”, – говорит Кшиштоф Инглот, глава агентства по трудоустройству Personnel Service.

В первой половине этого года 404 украинца были трудоустроены в качестве представителей органов государственной власти, высших должностных лиц и руководителей. Это на 53% больше, чем год назад, отметил Инглот.

“Рост занятости среди специалистов или руководителей свидетельствует о том, что в Украине мы можем найти много ценных работников. Нам нужны их знания и умения, за которые мы должны им отплатить привлекательной миграционной политикой, включая обеспечение, например, полного социального пакета, облегчение доступа к жилью или образованию для их детей”, – считает Инглот.

По материалам Европейская правда
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