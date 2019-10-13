Зеленский подписал указ о моратории на проверку ФЛП на 2 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей, который предусматривает установление запрета на проверки ФЛП.

Об этом сообщает Офис президента.

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Своим указом Зеленский поручил Кабинету Министров создать координационный совет по вопросам развития микро- и малого бизнеса. Через две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.

«Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП в отношении соблюдения ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО», — говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, с 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Президент Владимир Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов, вводящих электронный чек. Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на 2 года.