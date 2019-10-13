Зеленский подписал указ о моратории на проверку ФЛП на 2 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей, который предусматривает установление запрета на проверки ФЛП.
Об этом сообщает Офис президента.
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Своим указом Зеленский поручил Кабинету Министров создать координационный совет по вопросам развития микро- и малого бизнеса. Через две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.
«Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП в отношении соблюдения ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО», — говорится в сообщении Офиса президента.
Кроме того, с 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.
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