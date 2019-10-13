Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обновило свой прогноз по экономическому росту на 2020 год. Там ожидают роста экономики на 3.7% в следующем году.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

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«Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему», — сообщил Милованов.

По словам Милованова, Украина одна из немногих стран мира, для которой Всемирный банк улучшил показатели экономического роста. Большинство стран, наоборот, замедляют темпы роста своих экономик.

Для того, чтобы экономика Украины выросла на 4,8% в 2020 году, по мнению Милованова, необходимо провести ряд важных реформ, в частности улучшение защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебную реформу и отстранение олигархов от государственного управления.

Опубликованные Миловановым цифры по росту экономики Украины — часть нового макроэкономического прогноза, на основе которого правительство будет переделывать бюджет на 2020 год.