Кому следует заново подавать документы на получение субсидии

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С 1 октября 2019 года вступают в действие некоторые изменения в порядок предоставления субсидий населению. Соответствующее постановление принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года.
Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий.
Кто должен подавать документы на субсидию заново:
Кто может лишиться права на субсидию:
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