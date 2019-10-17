Кому следует заново подавать документы на получение субсидии

С 1 октября 2019 года вступают в действие некоторые изменения в порядок предоставления субсидий населению. Соответствующее постановление принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года.

Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий.

Кто должен подавать документы на субсидию заново:

если ранее вопрос назначения субсидии решался на комиссии;

те, кто арендует жилье;

внутренне перемещенные лица;

если за последний год произошли изменения в составе семьи (например, несовершеннолетний ребенок достиг 18-летнего возраста, люди женились, разводились, умирали и т.п.);

если ранее субсидия была назначена на лиц, которые фактически проживают в помещении;

если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые не получают доходов или их доходы меньше минимальной заработной платы.

Мои Fiнансы:

Средний размер субсидии, которую государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне, – 1700 грн.

Кто может лишиться права на субсидию:

Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов.