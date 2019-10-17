Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)

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Чтобы сэкономить на покупке квартиры, следует учесть некоторые нюансы. Например, на стоимость квартиры может влиять метраж, площадь кухни и этаж.
Об этом пишет сайт olx.ua.
Так, за “однушку” 35 кв. м в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 кв. м – $33 тыс.
При покупке трехкомнатной квартиры можно сэкономить около $3 тыс. Это разница между средней ценой на жилье в 75 кв. м за $66 тыс. и 74 кв. м за $63 тыс. Причем последних квартир на рынке больше, пишет olx.ua.
Купить квартиру дешевле возможно за счет меньшей площади кухни.
Такие же квартиры, но уже с кухней 7 кв. м обойдутся на $1-2 тыс. дороже.
Этажность – квартиры стоят дешевле на первых этажах. Однокомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $33 тыс.
За такую же квартиру повыше придется заплатить $41,4 тыс.
Двухкомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $43,5 тыс. Выше – $63 тыс.
Трехкомнатная на первом этаже – $57,5 тыс. Выше – $87 тыс.
Кстати, если вам необходим кредит на квартиру, но вы желаете сэкономить свое время –воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Выбирайте удобный вариант.
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