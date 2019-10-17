Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)

Чтобы сэкономить на покупке квартиры, следует учесть некоторые нюансы. Например, на стоимость квартиры может влиять метраж, площадь кухни и этаж.

Об этом пишет сайт olx.ua.

Так, за “однушку” 35 кв. м в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 кв. м – $33 тыс.

При покупке трехкомнатной квартиры можно сэкономить около $3 тыс. Это разница между средней ценой на жилье в 75 кв. м за $66 тыс. и 74 кв. м за $63 тыс. Причем последних квартир на рынке больше, пишет olx.ua.

Купить квартиру дешевле возможно за счет меньшей площади кухни.

Однокомнатная квартира с кухней 6 кв. м стоит $30 тыс.

Двухкомнатная квартира – $42 тыс., трехкомнатная – $48,7 тыс.

Такие же квартиры, но уже с кухней 7 кв. м обойдутся на $1-2 тыс. дороже.

Этажность – квартиры стоят дешевле на первых этажах. Однокомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $33 тыс.

За такую же квартиру повыше придется заплатить $41,4 тыс.

Двухкомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $43,5 тыс. Выше – $63 тыс.

Трехкомнатная на первом этаже – $57,5 тыс. Выше – $87 тыс.

Кстати, если вам необходим кредит на квартиру, но вы желаете сэкономить свое время –воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Выбирайте удобный вариант.