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Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)

Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)

Чтобы сэкономить на покупке квартиры, следует учесть некоторые нюансы. Например, на стоимость квартиры может влиять метраж, площадь кухни и этаж.

Об этом пишет сайт olx.ua.

Так, за “однушку” 35 кв. м в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 кв. м – $33 тыс.

При покупке трехкомнатной квартиры можно сэкономить около $3 тыс. Это разница между средней ценой на жилье в 75 кв. м за $66 тыс. и 74 кв. м за $63 тыс. Причем последних квартир на рынке больше, пишет olx.ua.

Купить квартиру дешевле возможно за счет меньшей площади кухни.

  • Однокомнатная квартира с кухней 6 кв. м стоит $30 тыс.
  • Двухкомнатная квартира – $42 тыс., трехкомнатная – $48,7 тыс.

Такие же квартиры, но уже с кухней 7 кв. м обойдутся на $1-2 тыс. дороже.

Этажность – квартиры стоят дешевле на первых этажах. Однокомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $33 тыс.

За такую же квартиру повыше придется заплатить $41,4 тыс.

Двухкомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $43,5 тыс. Выше – $63 тыс.

Трехкомнатная на первом этаже – $57,5 тыс. Выше – $87 тыс.

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По материалам Finance.UA
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