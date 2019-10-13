Суд снял арест с акций российского Сбербанка в Украине

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты в отношении 100% акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах.

Об этом говорится в решении Хозсуда от 10 октября.

Отмечается, что суд принял доводы истца, что Сбербанк РФ не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В то же время суд отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

Также в своем решении суд ссылается на постановление Верховного Суда от 25 января 2019-го, который внес изменения в постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018-го.

Напомним, что Апелляционный суд Киева по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских «дочек» российских госбанков – Сбербанка, Проминвестбанка и ВТБ Банка.

Судебным постановлением также было запрещено Райффайзен Банку Аваль осуществлять любые изменения прав на акции Сбербанка на счете в ценных бумагах.

Это решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года, которым был удовлетворен иск упомянутых структур Коломойского о взыскании $159 млн за захваченные Россией активы в Крыму.