Правительство ожидает получить финансовую поддержку Всемирного банка в начале 2020 года

В Министерстве финансов ожидают, что Всемирный банк выделит финансовую поддержку Украине в начале 2020 года, после того, как правительство проведет ряд реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи украинской делегации с представителями Всемирного банка в Вашингтоне.

В частности, Всемирный банк ожидает, что Украина будет продолжать взвешенную фискальную политику, направленную на уменьшение размера государственного долга, внедрение корпоративного управления в государственных банках. Также для получения поддержки Украине нужно провести земельную реформу и обеспечить финансовую поддержку фермеров.

«Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года», — сообщили в Минфине.