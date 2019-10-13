Правительство ожидает получить финансовую поддержку Всемирного банка в начале 2020 года

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В Министерстве финансов ожидают, что Всемирный банк выделит финансовую поддержку Украине в начале 2020 года, после того, как правительство проведет ряд реформ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи украинской делегации с представителями Всемирного банка в Вашингтоне.
В частности, Всемирный банк ожидает, что Украина будет продолжать взвешенную фискальную политику, направленную на уменьшение размера государственного долга, внедрение корпоративного управления в государственных банках. Также для получения поддержки Украине нужно провести земельную реформу и обеспечить финансовую поддержку фермеров.
«Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года», — сообщили в Минфине.
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