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Потребительские настроения украинцев в сентябре продолжили улучшаться

Потребительские настроения украинцев в сентябре продолжили улучшаться

Потребительские настроения украинцев в сентябре 2019 года продолжили тренд на улучшение и выросли на 1,9 п. по сравнению с августом, достигнув 97,5 по 200-балльной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 62,6.

Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

“В сентябре 2019 года зафиксировано рекордно низкое значение индекса девальвационных ожиданий за период с июня 2014 года. Инфляционные ожидания также демонстрируют исторически наиболее низкие значения”, – прокомментировали аналитики Info Sapiens.

Индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,2 п. – до значения 115,6, отмечается в материалах Info Sapiens.

В то же время, несмотря на рекордно низкий показатель ожиданий относительно инфляции – 176,7 (в сентябре 2018 года – 190,4) – по сравнению с августом он увеличился на 3,6 п.

Как отметили исследователи, оптимизм украинцев в отношении курса гривны повлиял на оценку текущего личного материального положения. Этот субиндекс в сентябре вырос на 5,9 п. и достиг отметки 83,3.

В целом индекс текущего положения вырос на 4,6 п. – до 88, свидетельствуют данные исследования.

Украинцы в сентябре были более склонны делать крупные покупки. По сравнению с августом индекс целесообразности больших покупок вырос на 3,2 п. и установился на отметке 92,8.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 0,1 п. и составил 103,8. При этом два из трех его составляющих показали рост – индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился к августу на 3,6 п. до 97,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год вырос на 0,5 пункта – до 107,4.

Индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет снизился до 105,4, что на 3,7 п. меньше по сравнению с августом.

Сентябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы остался на августовском уровне – 111,1, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,6 п. – до 176,7.

По материалам Finance.UA
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