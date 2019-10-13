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Audi прекратила работу над воздушным такси

Audi прекратила работу над воздушным такси

Немецкий автопроизводитель Audi прекратил работу над летающим такси Pop.Up.

Об этом сообщает портал Automotive News Europe со ссылкой на заявление компании.

“Audi прекратила работу над своим воздушным такси Pop.Up и объявила о пересмотре партнерства с Airbus по разработке траспортного средства”, – говорится в сообщении.

В Audi заявили, что прекратили все работы над концепцией Pop.Up, разработанной дочерним предприятием Italdesign вместе с Airbus.

В компании объяснили, что сейчас работают над новым направлением в сфере городской воздушной мобильности и еще не приняли решения относительно потенциальных будущих продуктов.

Отмечается, что главной особенностью проекта была его универсальность. Pop.Up мог передвигаться как по дорогам, так и по воздуху.

В Airbus отказались комментировать новость.

По материалам УКРИНФОРМ
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