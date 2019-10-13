Audi прекратила работу над воздушным такси

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Немецкий автопроизводитель Audi прекратил работу над летающим такси Pop.Up.
Об этом сообщает портал Automotive News Europe со ссылкой на заявление компании.
“Audi прекратила работу над своим воздушным такси Pop.Up и объявила о пересмотре партнерства с Airbus по разработке траспортного средства”, – говорится в сообщении.
В Audi заявили, что прекратили все работы над концепцией Pop.Up, разработанной дочерним предприятием Italdesign вместе с Airbus.
В компании объяснили, что сейчас работают над новым направлением в сфере городской воздушной мобильности и еще не приняли решения относительно потенциальных будущих продуктов.
Отмечается, что главной особенностью проекта была его универсальность. Pop.Up мог передвигаться как по дорогам, так и по воздуху.
В Airbus отказались комментировать новость.
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