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Укрепление гривны уменьшило государственный и гарантированный долг более чем на 100 млрд грн - Пацкан

Укрепление гривны уменьшило государственный и гарантированный долг более чем на 100 млрд грн - Пацкан

Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ходе заседания Комитета Верховной Рады.

“Укрепление гривны имеет две стороны медали. Позитив – за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд гривен”, – сказал Пацкан.

Пацкан отметил, что в Государственном бюджете на 2019 год был заложен валютный курс, существенно отличающийся от того, который есть сегодня. Это, по словам Валерия Пацкана, привело к значительному недополучению доходов.

“К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета. И это не удивительно. Ведь 40% объема доходов государственного бюджета исчмсляются с использованием курса гривны к доллару США или евро”, – рассказал Пацкан.

Также он отметил, что в проекте государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривны к доллару и евро на уровне прогноза на этот год – 28,2 и 31,9 грн за доллар и евро соответственно.

“Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому считаю, без его пересмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами”, – подчеркнул Пацкан.

По материалам УНН
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