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Продажи новых мотоциклов в Украине выросли в полтора раза

Продажи новых мотоциклов в Украине выросли в полтора раза

Продажи новых мотоциклов в Украине в январе-сентябре 2019 года выросли на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 27,4 тыс. ед. С начала года дилеры уже реализовали больше новых мотоциклов, чем за весь 2018 год.

При этом стремительный рост продаж новых мотоциклов происходил на фоне слабого спроса на подержанную технику. Так, объем реализации б/у мотоциклов составил 10% от показателей нового моторынка, а рост продаж составил всего 6%.

На украинском рынке в 2019 году доминировали китайские производители. В топ-10 брендов попал только один не из Китая — индийский Bajaj.

Лидерство по итогам 9 месяцев 2019 года сохранил Musstang — 20% продаж. На втором месте — Spark с долей 12%, на третьем — Lifan, занявший 10% украинского моторынка. Известные мировые бренды Honda, BMW и Yamaha заняли по 1% рынка.

Из предпочтений украинских мотоциклистов по классам наибольший рост пришелся на технику Enduro (+59%), также росли продажи квадроциклов и трициклов. При этом популярность круизеров и туристических мотоциклов снизилась на 8% и 2% соответственно. А продажи 50-кубовых скутеров практически сошли на нет.

По материалам AUTO-Consulting
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