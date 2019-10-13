Бермуды разрешили платить налоги криптовалютой

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Власти Бермудских островов разрешили платить налоги и сборы стейблкоинами USDC.
Об этом сообщила компания Circle.
Отмечается, что этот шаг является «частью более широкой инициативы правительства Бермудских островов, направленной на продвижение использования стейблкоинов, привязанных к американскому доллару, и децентрализованных финансовых протоколов и услуг».
Circle запустила стейблкоин год назад. Для его продвижения компания создала консорциум CENTRE. Обеспечительные резервы неоднократно проходили независимый аудит.
Гендиректор Circle Джереми Аллэйр считает шаг властей Бермудских островов естественным, так как бермудский доллар привязан к доллару США в соотношении 1:1, как и USDC.
По данным CoinMarketCap, криптовалюта занимает 24 место в мире по капитализации. Она оценивается в $478 млн.
Forbes отмечает, что в ноябре прошлого года платить налоги криптовалютой разрешил штат Огайо — у местного бизнеса появилась возможность делать платежи в биткоинах. В начале октября 2019 года власти штата приостановили действие программы, заявив, что за 10 месяцев после запуска ею воспользовались менее 10 компаний.
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