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Как просто получить карту monobank вместе с Justin?

Мы знаем, как наши клиенты ценят свое время, поэтому сделали регистрацию в monobank максимально комфортной. Без необходимости посещения отделения.

А наш партнер Justin, помогает получать карты monobank быстро и удобно. Вы обязательно найдете точку выдачи, рядом с вашим домом, в ближайшем ТРЦ или супермаркете. Уже целый год наши клиенты могут получать карты monobank в Justin. По всей стране работает больше 500 отделений Justin. Выдача карт monobank доступна уже в 160 локациях, и эта цифра растёт с каждым днём.

Из 1,4 млн. карт monobank, в Justin было выдано 236 111 карт (19,6%).


Более 320 сотрудников прошли комплексное обучение и готовы рассказать и показать все преимущества карт monobank прямо в отделении Justin.

Для тех кто еще не с нами, мы расскажем немного подробнее, что вас ждет в monobank.

“Вскоре мы сможем представить наши новые решения, которые сделают жизнь украинцев еще удобнее, а конкретнее: адресную доставку карт, пополнение карт monobank в отделениях Justin, доставку именных карт в отделение и многое другое”. – рассказал генеральный директор Justin Юрий Авдыш

В приложении monobank много финансовых услуг, которыми вы можете воспользоваться в несколько кликов со смартфона:

• Google Pay, Apple Pay —- добавить карту можно прямо из приложения;

• перевод средств без номера карты — для этого отправителю и получателю достаточно потрясти смартфонами;

• оплата коммунальных услуг и пополнения мобильного без комиссии, даже в счет кредитных средств;
• покупка товара в рассрочку в любом магазине мира;
• простое оформление депозитов, по выгодным ставкам;
• удобный контроль и учет средств в мобильном приложении.

А еще:
• кредитный лимит до 100 тыс. грн;
• ежемесячно выбирайте удобные для вас категории покупок в которых вы будете получать кешбэк;
• возможность оформления Platinum и престижной железной карты Iron Bank, для тех кто хочет получить максимальный комфорт в путешествиях.

Присоединяйтесь, вы обязательно оцените преимущества первого mobile-only банка в Украине: http://monobank.ua/get

По материалам monobank
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