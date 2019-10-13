Украинские компании подали к РФ исков на $12 млрд

Международные арбитражи рассматривают восемь дел по искам украинских компаний на $12 млрд против России в связи с аннексией Крыма.

Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин.

“На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы”, – сказал Гальперин.

По словам замминистра, в исках заявители пытаются доказать, что на момент изъятия активов в период аннексии они являлись иностранными инвесторами в Крыму по смыслу соответствующего российско-украинского соглашения 1998 года о взаимной защите инвестиций. Гальперин утверждает, что такая позиция не соответствует основным началам права международных договоров.

Он отметил, что украинские бизнесмены заявляют, что Крым остается в составе Украины, при этом Россия должна выплатить им компенсацию. В таком случае они не иностранные инвесторы на территории России, говорит Гальперин.

“Следуя этой логике, украинская сторона неизбежно должна признать, что и любая зарегистрированная в Крыму после 2014 года российская компания может требовать компенсацию от властей в Киеве за нарушение ее прав на территории Украины в качестве “иностранного” российского инвестора”, – сказал замминистра.