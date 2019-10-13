Украинские компании подали к РФ исков на $12 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международные арбитражи рассматривают восемь дел по искам украинских компаний на $12 млрд против России в связи с аннексией Крыма.
Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин.
“На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы”, – сказал Гальперин.
По словам замминистра, в исках заявители пытаются доказать, что на момент изъятия активов в период аннексии они являлись иностранными инвесторами в Крыму по смыслу соответствующего российско-украинского соглашения 1998 года о взаимной защите инвестиций. Гальперин утверждает, что такая позиция не соответствует основным началам права международных договоров.
Он отметил, что украинские бизнесмены заявляют, что Крым остается в составе Украины, при этом Россия должна выплатить им компенсацию. В таком случае они не иностранные инвесторы на территории России, говорит Гальперин.
“Следуя этой логике, украинская сторона неизбежно должна признать, что и любая зарегистрированная в Крыму после 2014 года российская компания может требовать компенсацию от властей в Киеве за нарушение ее прав на территории Украины в качестве “иностранного” российского инвестора”, – сказал замминистра.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 5876 20
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 6637 7
Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформаВчера, 21:33 - 862 6
Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду6 ч. назад - 573 6
Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - ЮжанинаВчера, 13:52 - 1216 6
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 6637 7
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 5876 20
Предприниматели недовольны предложениями Президента относительно ФЛПВчера, 14:11 - 1592
День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газВчера, 17:50 - 1591
Бизнес дал прогноз курса доллара на ближайший год (инфографика)3 ч. назад - 1496 1
Volvo представила свой первый электромобиль2 ч. назад - 111
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Вчера, 12:10 - 361
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1082
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1397
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2233