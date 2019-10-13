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Hyundai планирует выпустить более 20 новых моделей электрокаров до 2025 года

Hyundai планирует выпустить более 20 новых моделей электрокаров до 2025 года

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai в течение ближайших пяти лет собирается выпустить 23 новых модели электрокаров.

Об этом информирует CNN.

“Hyundai сообщает, что планирует выпустить 23 модели электрокаров до 2025 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании также заявили о намерении в течение этого же времени инвестировать $35 миллиардов в “мобильные технологии будущего”.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который выступил в исследовательском центре Hyundai, страна “первой в мире коммерциализируют беспилотное управление авто”.

Мун Чжэ Ин добавил, что в течение следующего десятилетия треть автомобилей в стране должны быть электрическими или ездить на водороде.

По материалам УКРИНФОРМ
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