Hyundai планирует выпустить более 20 новых моделей электрокаров до 2025 года

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai в течение ближайших пяти лет собирается выпустить 23 новых модели электрокаров.
Об этом информирует CNN.
“Hyundai сообщает, что планирует выпустить 23 модели электрокаров до 2025 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в компании также заявили о намерении в течение этого же времени инвестировать $35 миллиардов в “мобильные технологии будущего”.
По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который выступил в исследовательском центре Hyundai, страна “первой в мире коммерциализируют беспилотное управление авто”.
Мун Чжэ Ин добавил, что в течение следующего десятилетия треть автомобилей в стране должны быть электрическими или ездить на водороде.
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