Белорусская компания получила рекордный подряд на строительство дороги в Украине

Служба автомобильных дорог в Ровенской области по результатам тендера заказала “Дорожно-строительному тресту №2 Гомель” строительство автодороги за 746 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание “Наші гроші” со ссылкой на данные в ProZorro.

Согласно условиям договора, до конца 2022 года построят трассу длиной 6 км на две полосы в двух направлениях от автодороги государственного значения Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов км 146+630 до автодороги государственного значения Т-18-32/Н-22/ – Ходосы – Кустин – /Н-25/ км 8+426.

Конкурентами на тендере были компания “Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. Ve Sanayi A.S.” (Турция) и ОАО “Евро-азиатская строительная корпорация “Evrascon” (Азербайджан).

Заказчик выставлял ожидаемую стоимость ремонта в 822,47 млн грн. В результате активных торгов цена была снижена на 9%, что является большой скидкой для дорожноремонтных тендеров, пишет издание.

Подряд включает реконструкцию газопровода и линий связи, путепровод через железную дорогу, эстакаду через овраг, переустройство воздушной линии на пересечении с путепроводом и пр.

Гарантийный срок на земляное полотно, основу дорожной одежды, асфальтобетонное покрытие, здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб составляет 12 лет, на мосты – 8 лет, на водопропускные трубы и регуляционные сооружения – 6 лет, на дорожное ограждение – 5 лет, на разметку полимерной лентой и пластиком – 3 года, на дорожные знаки и направляющие столбики – 2 года, на разметку краской – полгода. На заработную плату пойдет 24,52 млн грн., то есть 3% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% – 12,51 млн грн.

“ДСТ №2 г.Гомель” из белорусского государственного холдинга “Белавтодор” с 2017 года выиграло три подотряда в Украине на 873,65 млн грн, из которых нынешний – самый крупный.