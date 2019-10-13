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Межбанк: акценты поведения клиентов сместятся

Межбанк: акценты поведения клиентов сместятся

В четверг на валютном рынке акценты поведения клиентов сместятся, что приведет к увеличению активности операций на межбанке и периодической смене курсового тренда.

На первое место у бизнеса сейчас выходит необходимость уплаты налогов (до конца этой недели). Это заставит экспортеров более активно продавать валюту для закрытия своих гривневых расчетов с государством, а у импортеров сократит возможности по ее покупке. В целом, период бюджетных платежей всегда играет в пользу укрепления нацвалюты.

Фактор нерезидентских операций по покупке/продаже ОВГЗ на вторичном рынке несколько снизится, так как после зачисления клиентам почти 3 млрд гривен от погашения летних облигаций – позволит иностранцам лишь в небольших объемах продавать валюту для этих сделок, а в основном использовать имеющуюся уже у них гривну. Это снизит их интерес к валютному межбанку и перестанет быть союзником для гривны сегодня и завтра.

Фактически “погоду” на торгах сегодня будут делать соотношения спроса и предложения по валюте в моменты выхода на межбанк отдельных крупных игроков.

При удачном стечении обстоятельств у Нацбанка будет шанс пополнить резервы по крайней мере на “дежурные” 30 млн долларов ежедневно в четверг и в пятницу в моменты выхода на торги крупных продавцов доллара. Использовать регулятор будет так полюбившийся ему Matching.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,55-24,85 гривен с периодической сменой тренда по курсу при выходе на торги крупных местных клиентов для финансирования своих бюджетных платежей и ведения хозяйственной деятельности. По нашим расчетам, объем операций будет в пределах до $ 200 млн при заключении до 400-450 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,74 / 24,78
евро – 27,33 / 27,37
российский рубль – 0,3847 / 0,3858

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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