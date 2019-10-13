Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

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“Укртрансгаз” завершил комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции “Комарно” (Львовская область).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в пресс-службе, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.
“Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020”, – говорится в сообщении.
Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября.
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