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Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

“Укртрансгаз” завершил комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции “Комарно” (Львовская область).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

“Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020”, – говорится в сообщении.

Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября.

По материалам Економічна Правда
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